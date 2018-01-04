Топ самых часто совершаемых в Кишиневе преступлений

Источник: Sputnik.md

Как сказано в исследовании, с января по сентябрь 2017 года на территории муниципия зарегистрировали 8 тысяч 107 преступлений, из которых кражи — 2 тысячи 882, то есть 35,5%.

В целом количество нарушений закона за указанный отрезок времени сократилось почти на 24%, а число краж — на 39,5%.

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В топ преступлений Кишинева также входят нарушения, связанные с наркотиками — 435 случаев (+89,1%), хулиганство — 388 случаев (-4%) и грабежи — 304 случая (-26,4%).

Что касается тяжких преступлений, то их в молдавской столице совершают гораздо реже, чем вышеназванные нарушения. Так, согласно данным отчета, за указанный временный отрезок, зафиксированы 27 случаев нанесения тяжких телесных повреждений (-27%), 37 изнасилований (столько же за аналогичный период 2016 года), 22 убийства (-24,1%), а также 17 разбойных нападений (-15%).