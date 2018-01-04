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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о восьми погибших при пожаре на складе под Новосибирском

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли при пожаре на складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«При разборе завалов обнаружены тела восьми погибших», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, все погибшие являются работниками склада.

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