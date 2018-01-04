Источник сообщил о восьми погибших при пожаре на складе под Новосибирском
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли при пожаре на складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли при пожаре на складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
«При разборе завалов обнаружены тела восьми погибших», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, все погибшие являются работниками склада.