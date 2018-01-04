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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Источник: число погибших при пожаре под Новосибирском достигло 10 человек

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших при пожаре на складе в Новосибирской области увеличилось до 10 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о 7 погибших гражданах КНР и одном — Киргизии.

«Обнаружены еще два тела погибших. Всего погибли 10 человек», — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в цехе по производству обуви в Искитимском районе региона поступило еще в 09.00 местного времени (05.00 мск). Работу огнеборцев существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор завалов и проливка конструкций.

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