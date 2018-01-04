Зимняя буря «Элеанор» в Европе унесла жизни трех человек
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимняя буря «Элеанор» в Европе унесла жизни трех человек, сообщает BBC.
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимняя буря «Элеанор» в Европе унесла жизни трех человек, сообщает BBC.
Один человек умер во Французских Альпах — горнолыжника придавило упавшее от ветра дерево. Еще двух человек смыло большой волной на побережье Страны Басков в Испании.
Буря принесла наводнения, были повреждены здания и разрушены дороги, также упавшие деревья заблокировали несколько дорог. Специалисты работали всю ночь, чтобы попытаться ликвидировать последствия разгула стихии.
Самые масштабные последствия бури «Элеанор» во Франции, где более 200 тыс. жилых домов остались без электроэнергии. В столице страны в целях безопасности была закрыта для посещения туристами Эйфелева башня, также был закрыт вход в парки и скверы, так как городские власти опасались падения деревьев от ветра.
Согласно данным МВД страны, число пострадавших от стихии во Франции достигло 26 человек.
Ураган «Элеанор» бушевал в Ирландии и Великобритании. В Швейцарии
В Нидерландах — один пострадавший, на него упало дерево. В Австрии в некоторых районах увеличился риск схода лавин. Буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя «Бурглинд».