Зимняя буря «Элеанор» в Европе унесла жизни трех человек

Источник: БЕЛТА

Один человек умер во Французских Альпах — горнолыжника придавило упавшее от ветра дерево. Еще двух человек смыло большой волной на побережье Страны Басков в Испании.

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Буря принесла наводнения, были повреждены здания и разрушены дороги, также упавшие деревья заблокировали несколько дорог. Специалисты работали всю ночь, чтобы попытаться ликвидировать последствия разгула стихии.

Самые масштабные последствия бури «Элеанор» во Франции, где более 200 тыс. жилых домов остались без электроэнергии. В столице страны в целях безопасности была закрыта для посещения туристами Эйфелева башня, также был закрыт вход в парки и скверы, так как городские власти опасались падения деревьев от ветра.

Согласно данным МВД страны, число пострадавших от стихии во Франции достигло 26 человек. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 55 м/с, в некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов.

Ураган «Элеанор» бушевал в Ирландии и Великобритании. В Швейцарии из-за ураганного ветра поезд сошел с рельсов, несколько пассажиров получили незначительные травмы.