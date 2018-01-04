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11:36 (мск), источник: Sputnik.md

Обыски в Молдове: задержаны шесть человек

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований провели ряд обысков в районах Глодяны и Фалешты по делу о производстве, хранению и продаже наркотиков.

Источник: Sputnik.md
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Как сообщили в четверг прокуроры, следствие продолжалось около полугода. В результате выяснилось, что с 2016 года подозреваемые работали по особой схеме, позволявшей им поставлять наркотики конечным потребителям.

В ходе спецоперации двух членов преступного формирования поймали с поличным, когда они хотели продать 600 граммов марихуаны сотруднику органов, работавшему под прикрытием. За эту партию дилеры должны были получить 12 тысяч леев.

Еще четырех подозреваемых правоохранители задержали чуть позже.

В ходе обысков в домах и автомобилях задержанных обнаружили 3 килограмма марихуаны, оружие и деньги.

Фигурантам дела грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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