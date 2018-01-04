Обыски в Молдове: задержаны шесть человек

Источник: Sputnik.md

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Как сообщили в четверг прокуроры, следствие продолжалось около полугода. В результате выяснилось, что с 2016 года подозреваемые работали по особой схеме, позволявшей им поставлять наркотики конечным потребителям.

В ходе спецоперации двух членов преступного формирования поймали с поличным, когда они хотели продать 600 граммов марихуаны сотруднику органов, работавшему под прикрытием. За эту партию дилеры должны были получить 12 тысяч леев.

Еще четырех подозреваемых правоохранители задержали чуть позже.

В ходе обысков в домах и автомобилях задержанных обнаружили 3 килограмма марихуаны, оружие и деньги.