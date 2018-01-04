Кипятком затопило несколько улиц в Караганде

Источник: Nur.kz

Как оказалось, в 9.55 утра в 19 микрорайоне обнаружен дефект на подающем трубопроводе, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за порыва на тепломагистрали два жилых дома по улицам Винницкая 25 и Моховая 6/1 перевели на ухудшенный режим теплоснабжения. Также переведены 36 домов частного сектора и шесть юридических объектов. В результате горячая вода быстро распространилась на близлежащие дворы, залила улицы и дороги. Автолюбителям и пешеходам пришлось не сладко. В районе затруднено движение.

Читайте также Тепловики ответили замерзающим дома алматинцам: Никто на температуре не экономит

«На тепломагистрали М3 диаметром 1020 миллиметра подземного исполнения в 19 микрорайоне обнаружен дефект», — сообщили в пресс-службе компании ТОО «Теплотранзит Караганда».

В пресс-службе отметили, что в оперативном режиме были переключены 188 жилых домов, 21 дом частного сектора и 39 объектов юридических лиц на тепломагистраль М4.

Аварийно-восстановительными бригадами были восстановлены гидравлический и температурный режимы. Для устранения дефекта были задействованы три аварийно-восстановительные бригады в составе 25 человек и 10 единиц спецтехники, со всем необходимым оборудованием.

Также к устранению последствий прорыва подключились и коммунальные службы города, которые оперативно чистят дорогу для проезда автомобилей. Планируется, что работы будут завершены сегодня к 20.00.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdhQ4wMn6tP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdhQ4wMn6tP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Центральная дорога Майкудука, практически, вся была затоплена (видео) Основной транспортный поток вынужден ехать в объезд по ул. Бабушкина Сегодня, примерно в 10:00, случился прорыв трубы на теплотрассе в районе 19 микрорайона возле школы N82. Из-за данного происшествия центральная дорога Майкудука практически вся была затоплена, основной транспортный поток вынужден ехать в объезд по ул. Бабушкина, передаёт NV.kz На данный момент ведутся аварийные работы, воду по центральной дороге откачивают. Местные жители беспокоятся остаться без отопления, ведь к вечеру температура в квартирах понизится. NV.kz следит за развитием событий. #казахстан #караганда #нвшники</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nv.kz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Новый вестник (Караганда)</a> (@nv.kz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-04T07:49:10+00:00">Янв 3, 2018 at 11:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.