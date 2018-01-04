Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Чем нас лечат от похмелья
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу
Как был устроен быт в типичной хрущевке
Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: эксперт поведал, опасны ли ракеты Киева для Крымского моста
США пытаются сгладить слова генерала Неллера - СМИ
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Джастин Тимберлейк выпустит первый альбом за пять лет
Названа опасность дневного сна
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
4 января, источник: Nur.kz

Кипятком затопило несколько улиц в Караганде

Жители 19-го и 18-го микрорайонов Майкудука массово публикуют в социальных сетях видеоролики и фотографии, на которых запечатлены улицы, залитые кипятком.

Источник: Nur.kz

Как оказалось, в 9.55 утра в 19 микрорайоне обнаружен дефект на подающем трубопроводе, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за порыва на тепломагистрали два жилых дома по улицам Винницкая 25 и Моховая 6/1 перевели на ухудшенный режим теплоснабжения. Также переведены 36 домов частного сектора и шесть юридических объектов. В результате горячая вода быстро распространилась на близлежащие дворы, залила улицы и дороги. Автолюбителям и пешеходам пришлось не сладко. В районе затруднено движение.

Читайте также
Тепловики ответили замерзающим дома алматинцам: Никто на температуре не экономит

«На тепломагистрали М3 диаметром 1020 миллиметра подземного исполнения в 19 микрорайоне обнаружен дефект», — сообщили в пресс-службе компании ТОО «Теплотранзит Караганда».

В пресс-службе отметили, что в оперативном режиме были переключены 188 жилых домов, 21 дом частного сектора и 39 объектов юридических лиц на тепломагистраль М4.

Аварийно-восстановительными бригадами были восстановлены гидравлический и температурный режимы. Для устранения дефекта были задействованы три аварийно-восстановительные бригады в составе 25 человек и 10 единиц спецтехники, со всем необходимым оборудованием.

Также к устранению последствий прорыва подключились и коммунальные службы города, которые оперативно чистят дорогу для проезда автомобилей. Планируется, что работы будут завершены сегодня к 20.00.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В рамках государственной программы “Нұрлы Жол” в 2018 году данный дефектный участок тепломагистрали М3 будет реконструирован. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в теплопередающей компании.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Автор разоблачающего чиновников ролика арестован
Минобороны после нападения усилило защиту базы в Сирии
В РФ рассекретили данные спутников по зондированию Земли
Путин восстановил авиасообщение с Египтом
В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод
Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу
Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 15-е место
Авто
Без оленя и звезды: тест самой народной «Волги» ГАЗ-21 В 1965 году 5500 рублей стоила красавица «Волга» или... кооперативная квартира в Москве! И все равно ГАЗ-21 стал самым массовым легковым автомобилем СССР той поры
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Любовь до потери памяти: почему расставаться так больно Журналист Юлия Верклова считает, что даже самые здоровые отношения строятся на зависимости. Если нет зависимости, то и смысла в отношениях нет.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь