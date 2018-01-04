Кипятком затопило несколько улиц в Караганде
Жители 19-го и 18-го микрорайонов Майкудука массово публикуют в социальных сетях видеоролики и фотографии, на которых запечатлены улицы, залитые кипятком.
Жители 19-го и 18-го микрорайонов Майкудука массово публикуют в социальных сетях видеоролики и фотографии, на которых запечатлены улицы, залитые кипятком.
Как оказалось, в 9.55 утра в 19 микрорайоне обнаружен дефект на подающем трубопроводе, передает корреспондент NUR.KZ.
«На тепломагистрали М3 диаметром 1020 миллиметра подземного исполнения в 19 микрорайоне обнаружен дефект», — сообщили в
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Также к устранению последствий прорыва подключились и коммунальные службы города, которые оперативно чистят дорогу для проезда автомобилей. Планируется, что работы будут завершены сегодня к 20.00.
«В рамках государственной программы “Нұрлы Жол” в 2018 году данный дефектный участок тепломагистрали М3 будет реконструирован. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в теплопередающей компании.