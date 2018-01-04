Взятка в 30 тысяч долларов: Задержаны сотрудники МВД РК

Акима-взяточника осудили на три года в Жамбылской области

«3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.», — сообщили в антикоррупционном ведомстве.