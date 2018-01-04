Взятка в 30 тысяч долларов: Задержаны сотрудники МВД РК
Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.», — сообщили в антикоррупционном ведомстве.
Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы, проводится досудебное расследование.