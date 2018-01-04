Два человека погибли в крупной аварии в Штефан-Водэ
Авария, унесшая жизни двух человек, произошла сегодня на окраине города.
Авария, унесшая жизни двух человек, произошла сегодня на окраине города.
Утром 4 января в
По предварительным данным, 46-летний водитель первого авто не справился с управлением и врезался в Mercedes, за рулем которого находился 21-летний житель села Слобозия.
В результате сильного столкновения смертельные травмы получили оба водителя. Прибывшие на вызов медики не смогли помочь.
По факту