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4 января, источник: Noi.md

Два человека погибли в крупной аварии в Штефан-Водэ

Авария, унесшая жизни двух человек, произошла сегодня на окраине города.

Источник: Noi.md

Утром 4 января в Штефан-Водэ произошло трагическое ДТП. На заправочной станции на окраине города столкнулись Land Rover и Mercedes.

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По предварительным данным, 46-летний водитель первого авто не справился с управлением и врезался в Mercedes, за рулем которого находился 21-летний житель села Слобозия.

В результате сильного столкновения смертельные травмы получили оба водителя. Прибывшие на вызов медики не смогли помочь.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит ответить на главные вопросы — был ли виновник аварии трезвым и соблюдал ли он скоростной режим.

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