Два человека погибли в крупной аварии в Штефан-Водэ

Источник: Noi.md

Утром 4 января в Штефан-Водэ произошло трагическое ДТП. На заправочной станции на окраине города столкнулись Land Rover и Mercedes.

Читайте также Топ самых часто совершаемых в Кишиневе преступлений

По предварительным данным, 46-летний водитель первого авто не справился с управлением и врезался в Mercedes, за рулем которого находился 21-летний житель села Слобозия.

В результате сильного столкновения смертельные травмы получили оба водителя. Прибывшие на вызов медики не смогли помочь.