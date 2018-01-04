В Крыму машина сбила 19-летнего пешехода
В Крыму 3 января в 18.10 произошло ДТП.
В Крыму 3 января в 18.10 произошло ДТП.
Неизвестный водитель направлялся со стороны села Первомайское в направлении поселка Кировское. Тем временем этим же маршрутом по обочине шел 19-летний пешеход.
— Неустановленный водитель на автомобиле совершил наезд на пешехода 1998 года рождения, — сообщила
По информации «КП», водитель скрылся с места аварии.
Пешеход получил закрытую
КСТАТИ
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101» — единый телефон пожарных и спасателей;.
(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.