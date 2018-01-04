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4 января, источник: Комсомольская правда

В Крыму машина сбила 19-летнего пешехода

В Крыму 3 января в 18.10 произошло ДТП.

Неизвестный водитель направлялся со стороны села Первомайское в направлении поселка Кировское. Тем временем этим же маршрутом по обочине шел 19-летний пешеход.

— Неустановленный водитель на автомобиле совершил наезд на пешехода 1998 года рождения, — сообщила пресс-служба ГИБДД по Республике Крым.

По информации «КП», водитель скрылся с места аварии.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому, открытый перелом левой плечевой кости, закрытый перелом ребер слева, пневмоторакс.

КСТАТИ

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;.

(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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