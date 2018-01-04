ФСБ и полиция задержали телефонного террориста в Перми

По результатам обследования помещений, проведенных специалистами, информация не подтвердилась. Личность телефонного «террориста» была установлена в ту же ночь. Им был 45-летний житель Свердловского района.

Его задержали и доставили в дежурную часть. Оказалось, что пермяк позвонил на «02» будучи пьяным, из хулиганских побуждений. Против него возбуждено уголовное дело.