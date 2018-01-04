ФСБ и полиция задержали телефонного террориста в Перми
ПЕРМЬ, 4 января, ФедералПресс. В ночь на 2 января в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в магазине и административном здании в центре Перми заложены бомбы, сообщает
ПЕРМЬ, 4 января, ФедералПресс. В ночь на 2 января в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в магазине и административном здании в центре Перми заложены бомбы, сообщает
По результатам обследования помещений, проведенных специалистами, информация не подтвердилась. Личность телефонного «террориста» была установлена в ту же ночь. Им был 45-летний житель Свердловского района.
Его задержали и доставили в дежурную часть. Оказалось, что пермяк позвонил на «02» будучи пьяным, из хулиганских побуждений. Против него возбуждено уголовное дело.
С 1 января 2018 года вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь максимальным наказанием будет лишение свободы на срок до 10 лет или штраф на сумму в два миллиона рублей.