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4 января, источник: РИА "ФедералПресс"

ФСБ и полиция задержали телефонного террориста в Перми

ПЕРМЬ, 4 января, ФедералПресс. В ночь на 2 января в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в магазине и административном здании в центре Перми заложены бомбы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По результатам обследования помещений, проведенных специалистами, информация не подтвердилась. Личность телефонного «террориста» была установлена в ту же ночь. Им был 45-летний житель Свердловского района.

Его задержали и доставили в дежурную часть. Оказалось, что пермяк позвонил на «02» будучи пьяным, из хулиганских побуждений. Против него возбуждено уголовное дело.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь максимальным наказанием будет лишение свободы на срок до 10 лет или штраф на сумму в два миллиона рублей.

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