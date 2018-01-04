Четыре человека погибли в лобовом столкновении в Пестречинском районе Татарстана
(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Четыре человека погибли и шесть пострадали в лобовом столкновении в Пестречинском районе, сообщила ИА «Татар-информ»
(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Четыре человека погибли и шесть пострадали в лобовом столкновении в Пестречинском районе, сообщила ИА «Татар-информ»
На автодороге около деревни Чуча в Пестречинском районе столкнулись легковые автомобили «Лада» 14-й модели и Hyundai Creta. В результате дорожного происшествия погибли четыре человека и шесть пострадали.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.