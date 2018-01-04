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4 января, источник: ИА Татар-информ

Четыре человека погибли в лобовом столкновении в Пестречинском районе Татарстана

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Четыре человека погибли и шесть пострадали в лобовом столкновении в Пестречинском районе, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба МВД по РТ.

На автодороге около деревни Чуча в Пестречинском районе столкнулись легковые автомобили «Лада» 14-й модели и Hyundai Creta. В результате дорожного происшествия погибли четыре человека и шесть пострадали.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

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