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4 января, источник: Sputnik.by

Гражданина Китая будут судить в Минске за мошенничество

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Мингорсуд уголовное дело в отношении гражданина КНР, который обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, сообщили в надзорном ведомстве.

Источник: Sputnik.by

По версии следствия, факты мошенничества и подстрекательства к даче взятки относятся к периоду с 1 декабря 2015 по 12 апреля 2017 года.

«Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению в РБ гражданина КНР в мошенничестве по ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, подстрекательстве к даче взятки по ч. 5 ст. 16, ч. 1, ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса и других противоправных деяниях», — сообщили Sputnik в четверг в Генпрокуратуре.

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Там отметили, что гражданин Китая, который имеет вид на жительство в Беларуси, обвиняется в том, что представляясь должностным лицом, который имеет право заключать хоздоговора, мошенническим путем завладел чужими деньгами в сумме 5,8 тысячи долларов США.

Кроме этого, ему предъявлено обвинение в том, что пытался завладеть 15,5 тыс. долларов, однако не довел свой преступный умысел до конца — был задержан правоохранительными органами после получения части денег, сказали в надзорном ведомстве.

Статьи Уголовного кодекса, по которым гражданину Поднебесной предъявлено обвинение, относятся к так называемой категории «тяжких». Часть 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Часть 2 ст. 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере) предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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