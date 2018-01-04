В Челябинске сохраняется режим «черного» неба

«До 19.00 05.01.2018 г. на территории г. Челябинска ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия (увеличение температуры с высотой, препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха — на уровне дыхания людей», — говорится в сообщении городской Единой дежурно-диспетчерской службы.