В Челябинске сохраняется режим «черного» неба
В Челябинске продлен режим НМУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске продлен режим НМУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия сохранятся до вечера пятницы.
«До 19.00
Отметим, что режим НМУ сохраняется в южноуральской столице еще с конца прошлого года. Жителям города рекомендуется избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна, использовать системы очистки воздуха.