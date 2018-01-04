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4 января, источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске сохраняется режим «черного» неба

В Челябинске продлен режим НМУ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия сохранятся до вечера пятницы.

«До 19.00 05.01.2018 г. на территории г. Челябинска ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия (увеличение температуры с высотой, препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха — на уровне дыхания людей», — говорится в сообщении городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

Отметим, что режим НМУ сохраняется в южноуральской столице еще с конца прошлого года. Жителям города рекомендуется избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна, использовать системы очистки воздуха.

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