Неизвестные угнали иномарку и повредили ей восемь машин в Ростове-на-Дону

Как сообщает 161.ру, автомобиль Toyota RAV-4 был угнан со двора многоквартирного дома на улице 339-й Стрелковой дивизии вечером 2 января.

Впоследствии многие горожане видели, что на этой иномарке катались по Советскому району молодые люди. Они ездили по встречной полосе и повредили угнанным автомобилем восемь машин.

Затем угонщики бросили иномарку в одном из дворов и скрылись. В настоящее время их ищет полиция.