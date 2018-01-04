Неизвестные угнали иномарку и повредили ей восемь машин в Ростове-на-Дону
Неизвестные угнали иномарку и повредили ей восемь автомобилей в донской столице.
Неизвестные угнали иномарку и повредили ей восемь автомобилей в донской столице.
Как сообщает 161.ру, автомобиль Toyota RAV-4 был угнан со двора многоквартирного дома на улице 339-й Стрелковой дивизии вечером 2 января.
Впоследствии многие горожане видели, что на этой иномарке катались по Советскому району молодые люди. Они ездили по встречной полосе и повредили угнанным автомобилем восемь машин.
Затем угонщики бросили иномарку в одном из дворов и скрылись. В настоящее время их ищет полиция.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).