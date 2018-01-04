Плов помешал жителям Таджикистана счастливо встретить Новый год
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Несколько жителей Таджикистана смертельно отравились собственноручно приготовленным новогодним пловом.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Несколько жителей Таджикистана смертельно отравились собственноручно приготовленным новогодним пловом.
Причиной этого стал нитрат натрия, попавший в блюдо.
Участники застолья были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо. Четыре человека, в том числе и сам повар, скончались, еще несколько находятся в тяжелом состоянии.
Почему смертельное вещество попало в новогоднее блюдо, пока неясно. Некоторые местные жители предполагали, что причиной смерти могло стать употребление некачественного алкоголя, однако в мэрии эту информацию опровергли.
Нитрат натрия — кристаллическое бесцветное вещество без запаха. Имеет ярко выраженный соленый вкус. Применяется как удобрение, в пищевой, стекольной, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ, ракетного топлива и пиротехнических смесей.
В декабре 2017 года сообщалось, что в Доминиканской Республике десятки человек пострадали в результате употребления самодельного спиртного напитка с метанолом. Несколько жителей пограничного региона отравились гаитянским сельским ромом и умерли. Люди, которые собрались на похороны погибших, поминали их тем же токсичным напитком. Это привело к новым случаям отравления.