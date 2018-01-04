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4 января, источник: Комсомольская правда

30 детей надышались угарным газом при пожаре в автобусе на Биржевой площади

Туристический автобус, внутри которого находились три десятка детей, загорелся днем 4 января на Биржевой площади в самом центре Петербурга.

Как сообщил телеканал «78», дети успели выбежать наружу, но вскоре стали возвращаться в горящий транспорт. Школьники рисковали жизнью, чтобы спасти вещи и документы. В итоге дети надышались угарным газом, и их состояние ухудшилось. Некоторые после инцидента были в почти бессознательном состоянии.

До сих пор остается неизвестным, почему детям позволили вернуться в автобус.

В результате происшествия сгорели не только документы и ценные вещи, но и нарядная одежда школьников, в которой они должны были отмечать рождественские праздники.

Возгорание автобуса началось в районе двигателя. Водитель пытался сбить пламя огнетушителем, но он не работал. Огонь в считанные минуты охватил салон.

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