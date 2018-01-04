Автомобиль завис над крутым обрывистым склоном в Крыму

По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что автомобиль Ssang Yong выехал за пределы грунтовой дороги и завис над склоном, поступила в оперативную дежурную службу 3 января в 15:50.

«Спасателям потребовалось более часа для эвакуации автомобиля, так как работы значительно осложнялись риском падения транспортного средства в обрыв, поэтому было принято решение эвакуировать автомобиль постепенно, исключая возможность съезда с крутого склона», — отметил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.