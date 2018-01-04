Автомобиль завис над крутым обрывистым склоном в Крыму
Крымские спасатели эвакуировали автомобиль, который завис над крутым обрывистым склоном горы «Ай-Йори». Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.
Крымские спасатели эвакуировали автомобиль, который завис над крутым обрывистым склоном горы «Ай-Йори». Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.
По данным
«Спасателям потребовалось более часа для эвакуации автомобиля, так как работы значительно осложнялись риском падения транспортного средства в обрыв, поэтому было принято решение эвакуировать автомобиль постепенно, исключая возможность съезда с крутого склона», — отметил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.
В МЧС уточнили, что водитель и пассажир иномарки не пострадали и в медпомощи не нуждались.