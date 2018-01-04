В ДТП погиб Герой Советского Союза вместе со своей супругой

По предварительным данным, наш земляк попал вместе со своей супругой в аварию. Они оба погибли.

Отметим, полковнику в отставке Николаю Малышеву было 68 лет. Звание Героя он получил в 1987-м за мужество и героизм во время событий в Афганистане.