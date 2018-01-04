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4 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле братья-семилетки ползали по подоконнику на пятом этаже

Сообщение об этом поступило в городское подразделение МЧС около трех часов дня. Уже через четыре минуты спасатели были у дома № 11 по улице Кожара.

— По прибытию было установлено, что окна в квартире с детьми на пятом этаже были открыты. Однако детей в этот момент у них не было видно. Специалисты развернули средство для спасения при падении с высоты, так называемый куб жизни. Через закрытую входную дверь они установили контакт с мальчиками 2010 года рождения, выяснили, что они находятся дома одни. Была также получена информация о месте работы матери, которой незамедлительно сообщили о произошедшем, — рассказала подробности происшествия официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. — Как оказалось, за ребятами присматривала старшая сестра 1993 года рождения, которая на момент прибытия подразделений МЧС находилась в магазине.

Спасатели продолжали общаться с мальчишками, пока дома не появилась их мама. Пострадавших нет. Однако без проверки ситуации правоохранителями не обойтись.

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