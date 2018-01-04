В Гомеле братья-семилетки ползали по подоконнику на пятом этаже

— По прибытию было установлено, что окна в квартире с детьми на пятом этаже были открыты. Однако детей в этот момент у них не было видно. Специалисты развернули средство для спасения при падении с высоты, так называемый куб жизни. Через закрытую входную дверь они установили контакт с мальчиками 2010 года рождения, выяснили, что они находятся дома одни. Была также получена информация о месте работы матери, которой незамедлительно сообщили о произошедшем, — рассказала подробности происшествия официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. — Как оказалось, за ребятами присматривала старшая сестра 1993 года рождения, которая на момент прибытия подразделений МЧС находилась в магазине.