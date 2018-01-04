В Алматы автобус улетел в арык после столкновения с легковушкой

Источник: Newtimes.kz

Автомобиль Mercedes и автобус Daewoo маршрута № 99 ехали по Толе би в восточном направлении.

Водитель общественного транспорта рассказал, что двигался по выделенной спецполосе. Неожиданно, по его словам, двигавшийся впереди легковой автомобиль вильнул вправо, уходя во дворы. Водитель автобуса не успел на это среагировать, в результате чего произошло столкновение. Обе машины после удара улетели в арык, автобус, при этом, врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП пострадали три человека: пассажирка а/м Mercedes, пассажир и кондуктор автобуса. Врачи прибывшей на место кареты скорой медицинской помощи доставили в больницы города двоих из них: кондуктор отказался от госпитализации.

На место аварии также прибыл пожарный расчет. Бойцы ДЧС осмотрели место аварии и пострадавший транспорт, однако их помощь не понадобилась.