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4 января, источник: Newtimes.kz

В Алматы автобус улетел в арык после столкновения с легковушкой

В Алматы на улице Толе би произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Автомобиль Mercedes и автобус Daewoo маршрута № 99 ехали по Толе би в восточном направлении.

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Водитель общественного транспорта рассказал, что двигался по выделенной спецполосе. Неожиданно, по его словам, двигавшийся впереди легковой автомобиль вильнул вправо, уходя во дворы. Водитель автобуса не успел на это среагировать, в результате чего произошло столкновение. Обе машины после удара улетели в арык, автобус, при этом, врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП пострадали три человека: пассажирка а/м Mercedes, пассажир и кондуктор автобуса. Врачи прибывшей на место кареты скорой медицинской помощи доставили в больницы города двоих из них: кондуктор отказался от госпитализации.

На место аварии также прибыл пожарный расчет. Бойцы ДЧС осмотрели место аварии и пострадавший транспорт, однако их помощь не понадобилась.

В деталях аварии разбираются полицейские.

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