На трассе «Калининград — Гжехотки» погибли люди

ДТП произошло около поворота на посёлок Поддубное. Здесь столкнулись автомобили «Ауди» и «Пежо». По предварительной версии, «Ауди» выехал на встречную полосу движения.

«Имеются пострадавшие и погибшие. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия выезжали пожарные ПСЧ-4 в составе 4 человек и 1 единицы техники, спасатели КПСО в составе 4 человек и 1 единицы техники и спасатели ПСС МКУ “УГО и ЧС” ГО г. Калининград в составе 5 человек и 1 единицы техники», — сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального МЧС.