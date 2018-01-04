В Нью-Йорке из-за непогоды ввели режим ЧС

Источник: Reuters

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал Куомо в Twitter.

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«Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены», — сообщила администрация аэропорта в Twitter. Администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.