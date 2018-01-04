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4 января, источник: РИА Новости

В Нью-Йорке из-за непогоды ввели режим ЧС

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.

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Источник: Reuters

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал Куомо в Twitter.

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«Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены», — сообщила администрация аэропорта в Twitter. Администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.

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