В Нью-Йорке из-за непогоды ввели режим ЧС
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Губернатор
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Губернатор
«Я объявляю режим чрезвычайного положения в
«Из-за сильного ветра и плохой видимости полеты временно приостановлены», — сообщила администрация аэропорта в Twitter. Администрация призывает пассажиров проверять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.