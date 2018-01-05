В подъезде омской многоэтажки обрушилась часть потолка — фото
Один из жильцов дома № 3 по улице Нефтезаводская, что в Советском округе Омска пожаловался на частичное обрушение потолка в подъезде своей многоэтажки.
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Один из жильцов дома № 3 по улице Нефтезаводская, что в Советском округе Омска пожаловался на частичное обрушение потолка в подъезде своей многоэтажки.
Последствия ЧП местного значения он сфотографировал и выложил в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».
«Везде живут дети, хорошо, что в это время никто не вышел из квартиры», — добавил автор фотографии, пожелавший остаться неизвестным.
Автор снимков, по всей видимости, решил использовать группу в качестве площадки для публичной жалобы. Его действия вызвали лишь обыденный «треп», где одни посоветовали обратиться в УК, а другие назвали подобное явление обычным делом для старых домов, коих полно в городке Нефтяников.