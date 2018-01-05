В подъезде омской многоэтажки обрушилась часть потолка — фото

«Везде живут дети, хорошо, что в это время никто не вышел из квартиры», — добавил автор фотографии, пожелавший остаться неизвестным.

Автор снимков, по всей видимости, решил использовать группу в качестве площадки для публичной жалобы. Его действия вызвали лишь обыденный «треп», где одни посоветовали обратиться в УК, а другие назвали подобное явление обычным делом для старых домов, коих полно в городке Нефтяников.