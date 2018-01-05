В массовом ДТП на Чуйском тракте погиб 29-летний мужчина
В массовом ДТП на Чуйском тракте погиб 29-летний мужчина, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В массовом ДТП на Чуйском тракте погиб 29-летний мужчина, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Авария случилась в Черепановском районе вечером 4 января. На трассе столкнулись 3 автомобиля — «Тойота Марк 2», «ВАЗ-2113» и «Субару Аутбэк».
«Тойота» сначала протаранила отечественную машину, а после врезалась в «Субару».
В результате аварии 29-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Еще три участника аварии пострадали.
По данному факту проводится проверка.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.