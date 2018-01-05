Свердловская область вошла в топ-3 самых «пьяных» регионов России
Генеральная прокуратура обнародовала статистику «пьяной» преступности в стране за 2017 год.
Генеральная прокуратура обнародовала статистику «пьяной» преступности в стране за 2017 год.
Лидирует в рейтинге преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, Башкортостан — 14,06 тыс. нарушений закона. На второй строчке рейтинга Кемеровская область — 12,47 тыс. преступление. Тройку лидеров с 11,91 тыс. преступлений замкнула Свердловская область.
Меньше всего «пьяных» преступников было зарегистрировано в Ингушетии (99) и Дагестане (140).