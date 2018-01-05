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11:41 (мск), источник: АиФ Крым

Рейтинг самых распространенных видов мошенничества составили в МВД Крыма

Список приёмов, популярных среди мошенников Крыма, составили в МВД республики, сообщает сайт правоохранительного ведомства.

Источник: Аргументы и факты

В этом перечне лидируют: мошенничества с использованием мобильной связи, хищения с банковских карт, лечение от болезней и снятие порчи, продажи различных оздоровительных препаратов и всевозможные розыгрыши призов, а также действия, связанные с незаконным завладением жильем граждан.

Один из распространенных видов обмана — это когда мошенники представляются работниками органов социальной защиты или благотворительных организаций.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, особое внимание просят уделить пожилым родственникам и предупредить их о возможных видах мошенничества.

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