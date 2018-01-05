Рейтинг самых распространенных видов мошенничества составили в МВД Крыма

В этом перечне лидируют: мошенничества с использованием мобильной связи, хищения с банковских карт, лечение от болезней и снятие порчи, продажи различных оздоровительных препаратов и всевозможные розыгрыши призов, а также действия, связанные с незаконным завладением жильем граждан.