Рейтинг самых распространенных видов мошенничества составили в МВД Крыма
Список приёмов, популярных среди мошенников Крыма, составили в МВД республики, сообщает сайт правоохранительного ведомства.
Список приёмов, популярных среди мошенников Крыма, составили в МВД республики, сообщает сайт правоохранительного ведомства.
В этом перечне лидируют: мошенничества с использованием мобильной связи, хищения с банковских карт, лечение от болезней и снятие порчи, продажи различных оздоровительных препаратов и всевозможные розыгрыши призов, а также действия, связанные с незаконным завладением жильем граждан.
Один из распространенных видов обмана — это когда мошенники представляются работниками органов социальной защиты или благотворительных организаций.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, особое внимание просят уделить пожилым родственникам и предупредить их о возможных видах мошенничества.