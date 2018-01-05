Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого мужчину

«Вечером в минувшую среду на 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД “Троицкий” на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека», — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что от полученных травм мужчина скончался.