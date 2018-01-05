Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого мужчину
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полицейский из Новой Москвы насмерть сбил перебегавшего проезжую часть МКАД мужчину. Об этом сообщили ТАСС 5 января в
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полицейский из Новой Москвы насмерть сбил перебегавшего проезжую часть МКАД мужчину. Об этом сообщили ТАСС 5 января в
«Вечером в минувшую среду на 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время
«Полицейский в момент ДТП был трезв», — сказали в главке полиции.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключил сотрудник