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09:21 (мск), источник: ТАСС

Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого мужчину

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полицейский из Новой Москвы насмерть сбил перебегавшего проезжую часть МКАД мужчину. Об этом сообщили ТАСС 5 января в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Вечером в минувшую среду на 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД “Троицкий” на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека», — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что от полученных травм мужчина скончался.

«Полицейский в момент ДТП был трезв», — сказали в главке полиции.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключил сотрудник пресс-службы.

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