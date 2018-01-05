В Башкирии столкнулись два отечественных автомобиля, есть жертвы
УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Белокатайском районе Башкортостана на 11 км трассы Новобелокатай — Белянка — Перевоз произошло смертельное ДТП.
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УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Белокатайском районе Башкортостана на 11 км трассы Новобелокатай — Белянка — Перевоз произошло смертельное ДТП.
По информации
В ДТП водитель отечественной машины пятой модели получил травмы, а его 51-летний пассажир был госпитализирован. В больнице через два часа от полученных травм мужчина скончался.
В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было зарегистрировано шесть автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.