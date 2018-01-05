В Башкирии столкнулись два отечественных автомобиля, есть жертвы

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 41-летний местный житель за рулём ВАЗ-2105, предположительно, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль ВАЗ-2107.

В ДТП водитель отечественной машины пятой модели получил травмы, а его 51-летний пассажир был госпитализирован. В больнице через два часа от полученных травм мужчина скончался.