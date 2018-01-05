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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии столкнулись два отечественных автомобиля, есть жертвы

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Белокатайском районе Башкортостана на 11 км трассы Новобелокатай — Белянка — Перевоз произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 41-летний местный житель за рулём ВАЗ-2105, предположительно, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль ВАЗ-2107.

В ДТП водитель отечественной машины пятой модели получил травмы, а его 51-летний пассажир был госпитализирован. В больнице через два часа от полученных травм мужчина скончался.

В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было зарегистрировано шесть автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

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