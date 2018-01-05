Такси и две легковушки столкнулись в центре Воронежа: есть пострадавшие
На проспекте Революции в Воронеже при столкновении трех автомобилей пострадали люди. Авария произошла 4 января в 23 часа 52 минуты.
На проспекте Революции в Воронеже при столкновении трех автомобилей пострадали люди. Авария произошла 4 января в 23 часа 52 минуты.
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Как можно увидеть на кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, машина принадлежит фирме «iTaxi». У этого автомобиля и еще одной легковушки, судя по фото, серьезно повреждена передняя часть.
Чтобы ликвидировать аварию, понадобилась помощь спасателей, сообщается, что при столкновении пострадали люди. Подробности ДТП пока неизвестны.