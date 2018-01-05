Такси и две легковушки столкнулись в центре Воронежа: есть пострадавшие

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, столкнулись три легковушки: «Мазда», «Ниссан Тиано» и «Фольксваген Поло». Последний автомобиль — такси.

Как можно увидеть на кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, машина принадлежит фирме «iTaxi». У этого автомобиля и еще одной легковушки, судя по фото, серьезно повреждена передняя часть.