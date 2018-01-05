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10:42 (мск), источник: 36on.ru

Такси и две легковушки столкнулись в центре Воронежа: есть пострадавшие

На проспекте Революции в Воронеже при столкновении трех автомобилей пострадали люди. Авария произошла 4 января в 23 часа 52 минуты.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, столкнулись три легковушки: «Мазда», «Ниссан Тиано» и «Фольксваген Поло». Последний автомобиль — такси.

Как можно увидеть на кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, машина принадлежит фирме «iTaxi». У этого автомобиля и еще одной легковушки, судя по фото, серьезно повреждена передняя часть.

Чтобы ликвидировать аварию, понадобилась помощь спасателей, сообщается, что при столкновении пострадали люди. Подробности ДТП пока неизвестны.

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