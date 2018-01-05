В Самаре задержан мужчина, которого искали полицейские Кемеровской области

Поздней ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны на улице Советской Армии обратил внимание на подозрительного гражданина. Он находился рядом с гаражами, при этом вел себя так, как будто что-то ищет. Патрульные предположили, что мужчина может иметь отношение к распространению наркотиков при помощи так называемых закладок, и решили проверить эту версию.