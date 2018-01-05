Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Раковые клетки уморили голодом
35-летняя актриса Ребекка Холл беременна
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Младшая сестра поддержала Татьяну Навку на ледовом шоу
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
12:12 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре задержан мужчина, которого искали полицейские Кемеровской области

Мужчину, объявленного в федеральный розыск, сотрудники Росгвардии задержали в Октябрьском районе областного центра.

Поздней ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны на улице Советской Армии обратил внимание на подозрительного гражданина. Он находился рядом с гаражами, при этом вел себя так, как будто что-то ищет. Патрульные предположили, что мужчина может иметь отношение к распространению наркотиков при помощи так называемых закладок, и решили проверить эту версию.

Установив личность задержанного, стражи правопорядка выяснили, что 28-летний мужчина, проживающий в Красноармейском районе Самарской области, с апреля текущего года находился в федеральном розыске. Полицейские Кемеровской области искали его как подозреваемого, скрывшегося от следствия. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска, сообщает регуправление Росгвардии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях
КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей
СМИ: Хиллари Клинтон оказалась в центре расследования ФБР
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Совфед отреагировал на план Киева взорвать российский газопровод
Apple признала уязвимость всех iPhone и компьютеров
Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Американская трагедия. Шведы свергли чемпиона Обзор полуфинальных матчей молодежного чемпионата мира
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Евгений Плющенко сравнил себя в детстве с 4-летним сыном Фигурист показал свой старый снимок.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь