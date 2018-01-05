Милиция спасла семью коммерсанта от бандитов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вчера вечером в ГОВД поступило сообщение о том, что сработала тревожная сигнализация в одном из домов по улице Залеской райцентра. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко с подробностями:

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— Со слов потерпевших, трое или четверо неизвестных в марлевых повязках и маске с прорезями для глаз, разбив пластиковую дверь с тыльной стороны дома, проникли в него. Они связали скотчем жену хозяина дома и 11-летнюю дочь. Под угрозой применения огнестрельного оружия украли свыше 11 500 долларов США. При попытке задержания преступники оказали сопротивление.