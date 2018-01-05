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10:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция спасла семью коммерсанта от бандитов

С детективной истории начался год для 40-летнего индивидуального предпринимателя из Пинска.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вчера вечером в ГОВД поступило сообщение о том, что сработала тревожная сигнализация в одном из домов по улице Залеской райцентра. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко с подробностями:

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— Со слов потерпевших, трое или четверо неизвестных в марлевых повязках и маске с прорезями для глаз, разбив пластиковую дверь с тыльной стороны дома, проникли в него. Они связали скотчем жену хозяина дома и 11-летнюю дочь. Под угрозой применения огнестрельного оружия украли свыше 11 500 долларов США. При попытке задержания преступники оказали сопротивление.

Сотрудники отдела департамента охраны применили табельное оружие. Установлено, что нападавшими являются 28-летний житель городского поселка Логишин Пинского района и его 32-летний друг. Грабители помещены на излечение в больницу. Вынесено постановление об их задержании. Устанавливаются их соучастники. Похищенное изъято. В шести районах области вводился план Сирена.

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