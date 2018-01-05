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11:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске заключили под стражу водителя, сбившего насмерть мужчину и ребенка

5 января заключили под стражу водителя, который сбил насмерть двух пешеходов.

Как ранее писал Om1.ru, страшное ДТП случилось 2 января около 21:30 часов на улице 19-я Марьяновская. Водитель «Лады-Приоры» сбил 21-летнего мужчину и 9-летнего мальчика, которые шли по тротуару. Удар был настолько сильным, что пешеходы скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

Виновник аварии сбежал, бросив машину. Но, вечером 3 января 24-летний водитель сам пришел в полицию и сдался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Учитывая тяжесть деяния, Следственным управлением полиции в суд было направлено ходатайство о заключении водителя под стражу пока идет расследование. Куйбышевский суд удовлетворил ходатайство.

Сейчас продолжаются допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, проводятся другие мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

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