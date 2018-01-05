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11:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Добрушском районе студент и школьники пошли в лес и заблудились

На Гомельщине студент и двое школьников заблудились и более шести часов плутали в лесу, сообщили в МЧС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Накануне около восьми вечера спасатели получили от сотрудников милиции информацию о потерявшихся в лесном массиве в Добрушском районе.

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Выяснилось, что 18-летний студент местного колледжа и двое несовершеннолетних школьников около трех часов дня пошли в лес и заблудились.

Спасатели и сотрудники милиции были отправлены на поиски заблудившихся. По информации МЧС, они были найдены в 21−19. Никто из молодых людей не пострадал, госпитализация не понадобилась.

Подготовил Сергей Грудницкий.

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