В Добрушском районе студент и школьники пошли в лес и заблудились
На Гомельщине студент и двое школьников заблудились и более шести часов плутали в лесу, сообщили в МЧС.
На Гомельщине студент и двое школьников заблудились и более шести часов плутали в лесу, сообщили в МЧС.
Накануне около восьми вечера спасатели получили от сотрудников милиции информацию о потерявшихся в лесном массиве в Добрушском районе.
Выяснилось, что 18-летний студент местного колледжа и двое несовершеннолетних школьников около трех часов дня пошли в лес и заблудились.
Спасатели и сотрудники милиции были отправлены на поиски заблудившихся. По информации МЧС, они были найдены в 21−19. Никто из молодых людей не пострадал, госпитализация не понадобилась.
Подготовил Сергей Грудницкий.