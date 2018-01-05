В Добрушском районе студент и школьники пошли в лес и заблудились

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Накануне около восьми вечера спасатели получили от сотрудников милиции информацию о потерявшихся в лесном массиве в Добрушском районе.

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Выяснилось, что 18-летний студент местного колледжа и двое несовершеннолетних школьников около трех часов дня пошли в лес и заблудились.

Спасатели и сотрудники милиции были отправлены на поиски заблудившихся. По информации МЧС, они были найдены в 21−19. Никто из молодых людей не пострадал, госпитализация не понадобилась.