Гродненские таможенники изъяли партию автозапчастей стоимостью более Br85 тыс

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС партии незадекларированных автозапчастей стоимостью более Br85 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

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Водитель автомобиля MAN, следовавшего из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог», представил к оформлению документы на дизельные двигатели. По результатам осмотра машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса MAN был направлен на досмотр.

«Было установлено, что в грузовом отсеке находится товар, сведения о котором в документах отсутствовали: Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС партии незадекларированных автозапчастей стоимостью более Br85 тыс., попытка субъекта хозяйствования сэкономить на уплате таможенных платежей около Br20 тыс. обернулась изъятием незаконно перемещаемых автозапчастей стоимостью более Br85 тыс., — отметили в ГТК.