На севере Петербурга одновременно произошло 2 ДТП
5 автомобилей столкнулись на углу Гаккелевской и Камышовой улиц.
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5 автомобилей столкнулись на углу Гаккелевской и Камышовой улиц.
Авария с участием 5 машин произошла вечером 4 января на пересечении улиц Гаккелевской и Камышовой в Петербурге, передают «Невские новости».
Первый инцидент случился примерно в 18.30, второй через несколько минут.
Первые две машины попали в ДТП, когда одна из них уступала дорогу пешеходу.
Остальные автомобили врезались друг в друга, пытаясь объехать аварию.
Данных о пострадавших нет.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.