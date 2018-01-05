На севере Петербурга одновременно произошло 2 ДТП

Авария с участием 5 машин произошла вечером 4 января на пересечении улиц Гаккелевской и Камышовой в Петербурге, передают «Невские новости».

Первый инцидент случился примерно в 18.30, второй через несколько минут.

Первые две машины попали в ДТП, когда одна из них уступала дорогу пешеходу.

Остальные автомобили врезались друг в друга, пытаясь объехать аварию.

Данных о пострадавших нет.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.