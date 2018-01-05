При столкновении маршрутки с иномаркой в центре Волгограда пострадали два пассажира
ДТП произошло 4 января в 8.30 в Центральном районе Волгограда.
ДТП произошло 4 января в 8.30 в Центральном районе Волгограда.
Иномарка «Мерседес Бенц С 180», которой управлял 53-летний водитель, ехал по пр. Ленина в сторону ул. Пражской. На перекрестке улицы 7-я Гвардейская мужчина попытался проскочить светофор на «красный» и врезался в маршрутную «ГАЗель» № 23А. После столкновения иномарка наехала на припаркованную «Мазду 3».
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в результате аварии 16-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» получила травму головы, а 67-летняя пассажирка «ГАЗели» — ушиб. Пострадавшие были госпитализированы.