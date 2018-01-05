При столкновении маршрутки с иномаркой в центре Волгограда пострадали два пассажира

Иномарка «Мерседес Бенц С 180», которой управлял 53-летний водитель, ехал по пр. Ленина в сторону ул. Пражской. На перекрестке улицы 7-я Гвардейская мужчина попытался проскочить светофор на «красный» и врезался в маршрутную «ГАЗель» № 23А. После столкновения иномарка наехала на припаркованную «Мазду 3».