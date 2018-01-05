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11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирия возглавила рейтинг «пьяных» преступлений

Данные привела Генеральная прокуратура России.

Согласно официальной статистике, за период январь-ноябрь 2017-го года в Башкирии произошло 14 067 преступлений, совершенных людьми в нетрезвом состоянии. По этому показателю наша республика впереди всех других регионов в стране. Об этом сообщает портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Подобраться поближе к Башкирии в этом не самом приятном рейтинге смогли только Кемеровская область (12 471 преступления) и Свердловская область (11 910).

Обозначены и регионы, в которых ситуация благоприятнее всего. Тут никакого удивления нет — меньше всего «пьяных» преступлений зафиксировано в кавказских республиках. В Ингушетии таковых всего 99, в Дагестане — 140, а Чечне — 140. Стоит отметить, что в этих регионах весьма затруднительно купить алкоголь, так как действуют специальные ограничения.

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