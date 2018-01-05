Башкирия возглавила рейтинг «пьяных» преступлений

Согласно официальной статистике, за период январь-ноябрь 2017-го года в Башкирии произошло 14 067 преступлений, совершенных людьми в нетрезвом состоянии. По этому показателю наша республика впереди всех других регионов в стране. Об этом сообщает портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Подобраться поближе к Башкирии в этом не самом приятном рейтинге смогли только Кемеровская область (12 471 преступления) и Свердловская область (11 910).