Башкирия возглавила рейтинг «пьяных» преступлений
Данные привела Генеральная прокуратура России.
Данные привела Генеральная прокуратура России.
Согласно официальной статистике, за период
Подобраться поближе к Башкирии в этом не самом приятном рейтинге смогли только Кемеровская область (12 471 преступления) и Свердловская область (11 910).
Обозначены и регионы, в которых ситуация благоприятнее всего. Тут никакого удивления нет — меньше всего «пьяных» преступлений зафиксировано в кавказских республиках. В Ингушетии таковых всего 99, в Дагестане — 140, а Чечне — 140. Стоит отметить, что в этих регионах весьма затруднительно купить алкоголь, так как действуют специальные ограничения.