В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб

В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате наезда рейсового автобуса на фонарный столб на севере Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.