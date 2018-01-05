В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате наезда рейсового автобуса на фонарный столб на севере Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате наезда рейсового автобуса на фонарный столб на севере Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.
«Утром в пятницу рейсовый автобус в районе станции “Петровско-Разумовская” на севере Москвы врезался в мачту городского освещения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пострадали два человека. К месту происшествия следуют сотрудники экстренных служб.