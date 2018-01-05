Близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины
Минувшим вечером близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины. Его госпитализировали с травмой головы. Состояние пострадавшего тяжелое.
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Минувшим вечером близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины. Его госпитализировали с травмой головы. Состояние пострадавшего тяжелое.
По словам очевидцев, мужчина шел по проезжей части, пьяно качаясь. Он постоянно менял траекторию движения и водитель не мог избежать столкновения.
Сам водитель от комментарив перед камерой отказался. Ведется следствие.