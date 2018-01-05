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12:05 (мск), источник: Publika.md

Близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины

Минувшим вечером близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины. Его госпитализировали с травмой головы. Состояние пострадавшего тяжелое.

Источник: Publika.md

По словам очевидцев, мужчина шел по проезжей части, пьяно качаясь. Он постоянно менял траекторию движения и водитель не мог избежать столкновения.

Сам водитель от комментарив перед камерой отказался. Ведется следствие.

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