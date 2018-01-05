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12:25 (мск), источник: Noi.md

Трагедия в Рышканах: в страшном пожаре погибли две несовершеннолетние сестры

Две несовершеннолетние девочки-сестрички погибли в результате пожара в частном доме в Рышканском районе.

Источник: Noi.md

Трагический инцидент произошел в ночь на сегодня, 4 января, в селе Нихорены Рышканского Района.

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Под утро в жилом домостроении вспыхнул пожар. Информация о возгорании поступила на пульт Пожарной охраны в 4:55.

Прибывший на место экипаж быстро справился с огнем, вспыхнувшим в помещении площадью 15 квадратных метров В сгоревшей комнате пожарные нашли обгоревшие трупы двух девочек 13 и 15 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания мог быть оставленный включенным обогреватель. Из-за перегрузки розетка загорелась и вызвала пожар. Спавшие в другой комнате родители девочек не пострадали, огонь туда не успел распространиться. Все обстоятельства и причины возгорания будут установлены специалистами Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

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