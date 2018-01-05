Трагедия в Рышканах: в страшном пожаре погибли две несовершеннолетние сестры

Источник: Noi.md

Трагический инцидент произошел в ночь на сегодня, 4 января, в селе Нихорены Рышканского Района.

Читайте также Близ столичного пригорода Ватра мужчина угодил под колеса машины

Под утро в жилом домостроении вспыхнул пожар. Информация о возгорании поступила на пульт Пожарной охраны в 4:55.

Прибывший на место экипаж быстро справился с огнем, вспыхнувшим в помещении площадью 15 квадратных метров В сгоревшей комнате пожарные нашли обгоревшие трупы двух девочек 13 и 15 лет.