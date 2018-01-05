Милиция: продукты из столовых воруют по всему Минску
«Несунов» находят не только в школьных столовых, но и детсадах и медучреждениях.
«Несунов» находят не только в школьных столовых, но и детсадах и медучреждениях.
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Столичная милиция сообщила о массовых кражах продуктов на школьных комбинатах питания — они были зафиксированы почти во всех районах Минска, сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня».
Проблемы с хищениями продуктов в школах обсуждаются уже давно, однако они окончательно не решены до сих пор.
Как рассказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков, в школах всех районов Минска фиксировались недоимки.
Так, только в гимназии № 10 с поличным попались сразу шесть сотрудников: они уносили масло, хлеб и мясо.
Как рассказал представитель ГУВД, «несуны» были найдены и в детских садах, и в медучреждениях.
«Есть ощущение, что у них украденное поделено заранее: один выносит мясо, другой хлеб, третий крупы, четвертый масло. Но бывали и случаи, когда выносили сборные наборы, как из похода в магазин», — констатировал он.
Напомним, в будущем в столице планируется создать один комбинат школьного питания на все учреждения образования. Кроме того, в школьных столовых будут установлены камеры видеонаблюдения. Продолжат следить за проблемой и правоохранительные органы.