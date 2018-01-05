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5 января, источник: Sputnik.by

Милиция: продукты из столовых воруют по всему Минску

«Несунов» находят не только в школьных столовых, но и детсадах и медучреждениях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Столичная милиция сообщила о массовых кражах продуктов на школьных комбинатах питания — они были зафиксированы почти во всех районах Минска, сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня».

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Проблемы с хищениями продуктов в школах обсуждаются уже давно, однако они окончательно не решены до сих пор.

Как рассказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков, в школах всех районов Минска фиксировались недоимки.

Так, только в гимназии № 10 с поличным попались сразу шесть сотрудников: они уносили масло, хлеб и мясо.

Как рассказал представитель ГУВД, «несуны» были найдены и в детских садах, и в медучреждениях.

«Есть ощущение, что у них украденное поделено заранее: один выносит мясо, другой хлеб, третий крупы, четвертый масло. Но бывали и случаи, когда выносили сборные наборы, как из похода в магазин», — констатировал он.

Напомним, в будущем в столице планируется создать один комбинат школьного питания на все учреждения образования. Кроме того, в школьных столовых будут установлены камеры видеонаблюдения. Продолжат следить за проблемой и правоохранительные органы.

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