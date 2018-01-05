На еще одном мосту в Беларуси экстренно запретили движение
По мосту через мелиоративный канал в Чашниках (Витебская область) временно запретили движение.
По мосту через мелиоративный канал в Чашниках (Витебская область) временно запретили движение.
Решение было принято после планового осмотра моста 4 января. Специалисты в ходе осмотра обнаружили дефекты в конструкции, угрожающие безопасной эксплуатации.
Сейчас обеспечено движение по объездной дороге. Объезд организовали по автодороге Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, он составляет 7 километров. По другим дорогам — 12−19 км.
Ограничение будет действовать как минимум до проведения комиссионного обследования.