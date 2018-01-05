Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Сказка»: 46-летняя Хмельницкая отдыхает с 34-летним бизнесменом
«Шпагат-2018»: Волочкова прикрылась веником в бане
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Моряки Танзании: действия ВМС Украины можно назвать беспределом
Калинина нашли со следами насильственной смерти
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Взрыв магазина в Петербурге
5 января, источник: Ежедневник.by

На еще одном мосту в Беларуси экстренно запретили движение

По мосту через мелиоративный канал в Чашниках (Витебская область) временно запретили движение.

Источник: Ежедневник.by

Решение было принято после планового осмотра моста 4 января. Специалисты в ходе осмотра обнаружили дефекты в конструкции, угрожающие безопасной эксплуатации.

Как информирует пресс-служба МЧС, мост через мелиоративный канал был построен в 1950 году, последний раз его ремонтировали в 1988-м. Решение о прекращении движения транспорта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при Чашницком райисполкоме. Через упомянутый мост шла дорога из Чашников в деревню Броздецкая Слобода, в которой живет 45 человек.

Сейчас обеспечено движение по объездной дороге. Объезд организовали по автодороге Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, он составляет 7 километров. По другим дорогам — 12−19 км.

Ограничение будет действовать как минимум до проведения комиссионного обследования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Пищевая промышленность: пивная распродажа и молочный рост Мошенского и Danone
В Молдавии запретят российские новости против воли президента
Американский эсминец вошел в Черное море, сообщили СМИ
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Утверждена хоккейная форма сборной России на Олимпиаду
Стало известно, когда самолеты с туристами полетят в Египет
Порошенко заявил о независимости от газа из России
Православные христиане встречают рождественский сочельник
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь