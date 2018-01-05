На еще одном мосту в Беларуси экстренно запретили движение

Как информирует пресс-служба МЧС, мост через мелиоративный канал был построен в 1950 году, последний раз его ремонтировали в 1988-м. Решение о прекращении движения транспорта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при Чашницком райисполкоме. Через упомянутый мост шла дорога из Чашников в деревню Броздецкая Слобода, в которой живет 45 человек.