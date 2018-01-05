Полиция Калининграда разыскала пропавшую 1 января 17-летнюю девушку
Сотрудники по делам несовершеннолетних разыскали пропавшую 17-летнюю Алису П. Девушку передали родителям. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Сотрудники по делам несовершеннолетних разыскали пропавшую 17-летнюю Алису П. Девушку передали родителям. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«С ней проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома. Инспекторы по делам несовершеннолетних будут проводить дальнейшую работу по предупреждению подобных случаев в будущем», — подчеркнули в полиции.
Девушка ушла из квартиры знакомых вечером в понедельник, 1 января. Однако дома она так и не появилась, родственники обратились в полицию.