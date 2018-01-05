В Воронежской области у забывшей закрыть дверь дома пенсионерки украли 1,3 млн рублей

Источник: Новости Воронежа

21 сентября 2017 года в полицию обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что её обокрали.

Оказалось, что пенсионерка пошла на огород, забыв закрыть дверь. В это время в дом пробрался неизвестный и украл 1,3 млн рублей.

«Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого через несколько дней, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — У подозреваемого изъяли 658 тысяч рублей, остальное он успел потратить».

Оказалось, что молодой человек на сотни тысяч рублей купил одежду для себя и своей семьи.