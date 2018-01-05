Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Раковые клетки уморили голодом
Дети сбежали из сада и катались на поезде
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Сирийская армия угостила боевиков «Малютками» - СМИ
Нацгвардия Украины разгромила лицей под Одессой
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Моряки Танзании: действия ВМС Украины можно назвать беспределом
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Взрыв магазина в Петербурге
5 января, источник: Новости Воронежа

В Воронежской области у забывшей закрыть дверь дома пенсионерки украли 1,3 млн рублей

Полицейские из Лискинского района закончили расследовать уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Его обвиняют в похищении сбережений пенсионерки.

Источник: Новости Воронежа

21 сентября 2017 года в полицию обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что её обокрали.

Оказалось, что пенсионерка пошла на огород, забыв закрыть дверь. В это время в дом пробрался неизвестный и украл 1,3 млн рублей.

«Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого через несколько дней, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — У подозреваемого изъяли 658 тысяч рублей, остальное он успел потратить».

Оказалось, что молодой человек на сотни тысяч рублей купил одежду для себя и своей семьи.

Сейчас дело передали в суд. Парню грозит до 10 лет колонии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронеже Росгвардия прочесывала лес, разыскивая ударившего ножом…
В центре Воронежа мужчина обломал дворники стоящим во дворе машинам
В Молдавии запретят российские новости против воли президента
Американский эсминец вошел в Черное море, сообщили СМИ
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Утверждена хоккейная форма сборной России на Олимпиаду
Стало известно, когда самолеты с туристами полетят в Египет
Порошенко заявил о независимости от газа из России
Православные христиане встречают рождественский сочельник
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь