В Воронежской области у забывшей закрыть дверь дома пенсионерки украли 1,3 млн рублей
Полицейские из Лискинского района закончили расследовать уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Его обвиняют в похищении сбережений пенсионерки.
Полицейские из Лискинского района закончили расследовать уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Его обвиняют в похищении сбережений пенсионерки.
21 сентября 2017 года в полицию обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что её обокрали.
Оказалось, что пенсионерка пошла на огород, забыв закрыть дверь. В это время в дом пробрался неизвестный и украл 1,3 млн рублей.
«Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого через несколько дней, — рассказали в
Оказалось, что молодой человек на сотни тысяч рублей купил одежду для себя и своей семьи.
Сейчас дело передали в суд. Парню грозит до 10 лет колонии.