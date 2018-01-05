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5 января, источник: Tengrinews

Лифт с 8 пассажирами сорвался в Астане 31 декабря

Лифт с пассажирами сорвался с высоты третьего этажа в столичном жилом комплексе, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Происшествие, по словам очевидца, случилось 31 декабря 2017 года в жилом комплексе по адресу: улица Тауелсиздик 38/2. О том, что восемь человек оказались в лифте, сорвавшемся с высоты третьего этажа, сообщила Сагадат Мурзахметова. В этот день ее мама, шестилетняя дочь и сестра с двумя детьми зашли в лифт, чтобы доехать до седьмого этажа. В этот момент вместе с ними в лифте находились еще трое жильцов дома.

«Лифт сорвался с третьего этажа, благо не с седьмого. Благо, что зима — все были в верхней одежде, когда при падении лифта зеркало треснуло, осколки попали на мою маму, она прикрыла собой малышей. Но все равно один из осколков попал моей дочери в щеку. В результате падения лифта у мамы произошел перелом ноги. (…) Когда лифт упал, сверху еще что-то тяжелое упало на крышу лифта. И хорошо, что это не проломило крышу лифта», — рассказала подробности произошедшего Сагадат Мурзахметова.

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65-летняя мама Сагадат Мурзахметовой получила перелом ноги На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, которые подняли людей из лифтовой кабины.

«Ранее такого не было, лифт ломался, но чтобы он падал, чтобы сразу оторвались пять тросов, никогда такого не было. После случившегося приходили представители лифтовой компании, они сказали, что все пять тросов оборвались», — сообщила жительница Сагадат Мурзахметова.

В компании, которая занимается обслуживанием лифтов в данном ЖК, сообщили, что специалисты каждый месяц осматривали лифты в этой многоэтажке.

«На последний момент, за неделю до случившегося, мы осматривали. Все нормально было. Будет экспертиза, она все установит», — сообщил представитель обслуживающей компании Ерлан Бегенов.

«Факт инцидента 31 декабря 2017 года в жилом доме по улице Тәуелсіздік в 16.30 часов, связанного с лифтовой кабиной, зарегистрирован по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 312 КоАП РК (“Нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ”). В настоящее время материалы направлены в уполномоченный орган (управление жилищной инспекции Астаны)», — сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

Напомним, в апреле 2017 года аким Астаны распорядился проверить все лифтовые хозяйства на наличие соответствующих специалистов и финансирования. Это решение последовало после двух инцидентов с лифтами в ЖК «Эдем палас-2».

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