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5 января, источник: РИА Новости

Полиция не нашла доказательств поджога в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция не нашла доказательств умышленного уничтожения имущества в результате произошедшего в августе 2017 года крупного пожара на Театральном спуске в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

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12
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В августе 2017 года занимавший на тот момент пост начальника регионального МЧС Валерий Синьков заявил, что основной версией крупного пожара считают занесение постороннего источника зажигания. В свою очередь, прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара на Театральном спуске, а по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана «самым серьезным образом».

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»).

«Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили агентству в полиции.

В ведомстве добавили, что следователи совместно с оперативными сотрудниками проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственные действия по отработке различных версий произошедшего.

Сейчас список пострадавших от пожара, по данным регионального управления МВД, увеличился до 730 человек, из которых 130 пострадавших — дети до 14 лет. В качестве потерпевших признано и допрошено 506 человек.

Сами местные жители неоднократно утверждали, что считают причиной пожара поджог. Ростовчане также сообщали о «черных риелторах», которые угрожали им в ответ на отказ продать свои земельные участки. Некоторые обитатели Театрального спуска называли и конкретные компании, после разногласий с которым у них вспыхивали дома (еще до пожара 21 августа).

Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных признаны непригодными для проживания. По словам главы города Виталия Кушнарева, разрешительных документов на восстановление сгоревших домов жителям Театрального спуска выдавать не будут, так как данная территория не предназначена для частного строительства. Ранее Кушнарев заявлял, что территорию Театрального спуска планируют очистить от сгоревших объектов, а после построить на ней социальные объекты и дороги.

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