В Уфе автоавария парализовала движение трамваев
УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 5 января на пересечении улиц Менделеева и Акназарова произошла автоавария с участием трех легковых автомобилей.
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УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 5 января на пересечении улиц Менделеева и Акназарова произошла автоавария с участием трех легковых автомобилей.
Машины столкнулись на трамвайных путях,
На место дорожного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, нарушитель ПДД заплатит штраф за простой трамваев.
Как сообщало агентство «Башинформ», в столице республики виновник ДТП, в результате которого приостанавливается движение электротранспорта, платит в среднем 16 тысяч рублей.