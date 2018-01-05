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5 января, источник: ИА Башинформ

В Уфе автоавария парализовала движение трамваев

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 5 января на пересечении улиц Менделеева и Акназарова произошла автоавария с участием трех легковых автомобилей.

Машины столкнулись на трамвайных путях, из-за чего движение трамваев по маршрутам № 16 и 18 временно приостановилось в оба направления.

На место дорожного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, нарушитель ПДД заплатит штраф за простой трамваев.

Как сообщало агентство «Башинформ», в столице республики виновник ДТП, в результате которого приостанавливается движение электротранспорта, платит в среднем 16 тысяч рублей.

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