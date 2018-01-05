В Уфе автоавария парализовала движение трамваев

Машины столкнулись на трамвайных путях, из-за чего движение трамваев по маршрутам № 16 и 18 временно приостановилось в оба направления.

На место дорожного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, нарушитель ПДД заплатит штраф за простой трамваев.

Как сообщало агентство «Башинформ», в столице республики виновник ДТП, в результате которого приостанавливается движение электротранспорта, платит в среднем 16 тысяч рублей.