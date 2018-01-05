В Уфе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое молодых людей ворвались в магазин. Лица их были скрыты под медицинскими масками. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и стал целиться им в продавцов. Другой злоумышленник охранял входную дверь. Налетчик с пистолетом приказал сотрудникам торговой точки сложить деньги из кассы в пакет. Неизвестные разбили витрину и забрали телефоны.