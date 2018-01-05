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5 января, источник: ИА Башинформ

В Уфе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово, в преддверии Нового года произошло ограбление салона сотовой связи.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое молодых людей ворвались в магазин. Лица их были скрыты под медицинскими масками. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и стал целиться им в продавцов. Другой злоумышленник охранял входную дверь. Налетчик с пистолетом приказал сотрудникам торговой точки сложить деньги из кассы в пакет. Неизвестные разбили витрину и забрали телефоны.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе проинформировали, что добычей преступников стали 12 телефонов и более 12 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое уфимцев — 21 и 18 лет. Стражи порядка их задержали, а часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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