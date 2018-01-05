Отвалившееся на ходу колесо повредило две машины под Гродно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Два легковых автомобиля получили механические повреждения после того, как от одного из них во время движения отвалилось колесо, сообщили в пятницу Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Нечастое ДТП произошло накануне днем на автодороге Н6453 «Гродно-Беляны» возле Юбилейного озера.

«От Audi оторвалось переднее колесо, оно хаотично катилось вперед и повредило встречный Renault», — сказали в ГАИ.

Водитель Audi инспекторам пояснил, что сначала он услышал просто шум, но с чем он связан, не сразу сообразил.

По информации ГАИ, гражданин, управлявший Renault, попытался избежать удара, но его машина все равно получила повреждения.