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5 января, источник: Lenta.Ru

Самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой

Самую дорогую в мире бутылку водки, украденную у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке. Об этом рассказал владелец бутылки Бриан Ингеберг (Brian Ingberg) изданию Extra Bladet.

Он отметил, что сам напиток не имел ценности. Поскольку экспонат оказался не поврежден, поэтому он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.

Бутылка водки «Руссо-Балт» исчезла из хранилища в кафе Ингеберга в среду, 3 января. Ее стоимость составляет около 1,3 миллиона долларов. Она сделана из серебра и золота и декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и гербом Российской Империи на пробке. Сам напиток фильтруется через насадку с бриллиантами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа. По его словам, вор пробыл в хранилище всего три минуты, соответственно, его целью был конкретный экспонат. Всего в его коллекции около 1,2 тысячи бутылок.

Коллекционный образец «Руссо-Балт» знаменита также тем, что появилась в сериале «Карточный домик» в сцене, где российский президент (Ларс Миккельсен) угощал эксклюзивной водкой американского лидера Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

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