Самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой

Он отметил, что сам напиток не имел ценности. Поскольку экспонат оказался не поврежден, поэтому он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.

Бутылка водки «Руссо-Балт» исчезла из хранилища в кафе Ингеберга в среду, 3 января. Ее стоимость составляет около 1,3 миллиона долларов. Она сделана из серебра и золота и декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и гербом Российской Империи на пробке. Сам напиток фильтруется через насадку с бриллиантами.

В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа. По его словам, вор пробыл в хранилище всего три минуты, соответственно, его целью был конкретный экспонат. Всего в его коллекции около 1,2 тысячи бутылок.